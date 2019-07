Brand im Bernapark

In Deisswil kämpfen Feuerwehrleute gegen Flammen an: Am Donnerstagnachmittag ist ein Brand ausgebrochen.

Leserfotos auf der Onlineplattform blick.ch zeigen, wie schwarze Rauchwolken in den Himmel steigen. Vom Brand betroffen ist nach Angaben des Newsportals der Bernapark in Deisswil. Laut Informationen der Kantonspolizei Bern sind die Löscharbeiten derzeit noch im Gang.