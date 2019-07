Botta-Sternwarte kurz vor Realisierung

Nicollier auf Partnersuche

Doch ganz gesichert ist die Finanzierung allerdings noch nicht. Für die restlichen 30 Prozent sollen Private einspringen. Insgesamt kostet das Projekt rund 9 Millionen Franken. Man sei zuversichtlich und hoffe, dass man die letzte Meile der Finanzierung nun zeitnah «mit visionären privaten Partnern schliessen können», so der Projektbotschafter Claude Nicollier, Schweizer Astronaut und Weltraumforscher in der Mitteilung. Ebenfalls beim Projekt dabei ist Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der Nasa. «Im Zentrum auf der Uecht soll Wissenschaft für Lernende jeden Alters verständlich gemacht werden», sagt er.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat am 26. Juni 2019 entschieden, sich mit dem 2,13 Millionen Franken am Neubau zu beteiligen. Das Geschäft wird somit dem Grossen Rat vorgelegt. Auch die Standortförderung durch Bund und Kanton, die Stadt Bern und die umliegenden Gemeinden machen mit. Insgesamt ununterstützt die öffentliche Hand das Projekt mir rund 2,8 Millionen Franken. «Es ist ein innovatives Leuchtturmprojekt wie es sie alle 20 – 30 Jahre geben kann und wirkt weit über die Landesgrenzen hinaus», lässt sich Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) in der Mitteilung zitieren.