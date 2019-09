BLS verschiebt Burgdorfer Bahnhof

Auf dem heutigen Bahnhofareal entsteht eine Überbauung für Wohn- und Arbeitsraum, wie die BLS am Mittwoch mitteilte. Die Bahn spannt hier mit der Stadt und weiteren Grundstückbesitzern zusammen. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2021. Doch zunächst muss die Haltestelle verschoben werden. Denn der Bahnhof Steinhof liegt heute in einer Kurve zwischen zwei Bahnübergängen. Er wird um rund 250 Meter Richtung Oberburg verschoben. So können künftig längere Züge an längeren Perrons halten.