Blitztourismus im Berner Oberland

Der Snack-Kiosk am Bahnhof Grindelwald Grund hat sich den Wünschen seiner Gäste angepasst. Neben Nussgipfeln stehen schon am morgen Fertignudelsuppen in Plastikbechern auf dem Tresen, mit Crevetten- oder Rindgeschmack. Aber auch Wimpel und sonstige Souvenirs mit Alpenmotiven gibt es zu kaufen, es läuft Ländlermusik. Für viele beginnt bei diesem Kiosk ihre kurze Reise auf das Jungfraujoch – und rund 70 Prozent der Jungfraujochgäste kommen aus Asien. Das ist ein Segen für die Hoteliers der Region, denn über drei Viertel der Reisegruppen nächtigen in der Jungfrauregion.