Blitz trifft Mann

Über das Berner Oberland zogen am Dienstag immer wieder Gewitter. Die meisten Schadensmeldungen gingen bei der Berner Kantonspolizei in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein. Am Dienstag gegen Abend gingen noch acht Meldungen ein, wie die Polizeisprecherin weiter sagte. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume oder Wasser in Kellern.

Vereinzelt gingen danach bei der Polizei bis Mittwochmorgen weitere Schadensmeldungen ein.

Vom Gewitter betroffen war insbesondere ein Campingplatz am Thunersee bei Interlaken, wie etlichen Internetportalen zu entnehmen war. Bilder und Videos von Leserreportern zeigten in Mitleidenschaft gezogene Zelte und Camper. Auch Häuser, auf denen einige Ziegel fehlten, waren zu sehen.

Im Simmental stoppte eine umgestürzte Tanne den Bahnverkehr. Zuvor hatte die Bahnverkehrsinformation der SBB eine Fahrleitungsstörung vermeldet.

Wegen einer umgestürzten Tanne war die BLS-Linie zwischen Boltigen und Zweisimmen unterbrochen. (zvg)