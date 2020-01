BKW kauft zwei weitere Firmen

Mit der R. Monnet & Cie SA übernimmt die BKW ein Elektrotechnik- und Telematik-Unternehmen mit Sitz in Lausanne. Die in den 1930-er Jahren gegründete Firma beschäftigt heute rund 90 Mitarbeitende. Auch bei Monnet werden die beiden bisherigen Geschäftsführer das Unternehmen weiterhin leiten.

Im vergangenen November bereits ist die Züricher Gebrüder Bräm AG zur BKW Building Solutions gestossen. Sie erbringt Installations- und Planungsleistungen in den Bereichen Elektrotechnik, Telekommunikation und IT-Netzwerke. Bräm beschäftigt 25 Mitarbeitende.

Die drei Firmen passten gut in ihr Gebäudetechniknetzwerk, schreibt die BKW in ihrer Mitteilung. Der Unternehmensbereich Building Solutions ist im vergangenen Jahr gewachsen und zählt nun rund 3200 Mitarbeitende. Punktuell sollen weitere Zukäufe erfolgen, namentlich in den technologiegetriebenen Bereichen Gebäudeautomation und ICT.

Im laufenden Jahr hofft die BKW nach eigenen Angaben nun Synergien nutzen zu können, etwa beim Materialeinkauf, gemeinsamen IT-Plattformen oder bei Zukunftsthemen wie der Digitalisierung des Bauprozesses.