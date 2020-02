Bis 2035 sollen die Thuner Busse unterirdisch verkehren

Thuner Politiker und Unternehmer machen sich für einen unterirdischen Busbahnhof stark. Vor dem Bahnhof könnte dann eine Fussgänger- und Begegnungszone entstehen.

Der FDP-Grossrat und Unternehmer Peter Dütschler präsentierte die «Vision Bahnhof 2035» am Jahresapero der Verkehrsbetriebe (STI), wie diese am Mittwoch mitteilten. Die Idee war an einer Tagung auf dem Schlossberg von einer Gruppe von Verkehrsexperten, Politikern und Unternehmern entwickelt worden.