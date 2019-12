Billigere Menus für Kinder armer Familien

Familien mit kleinerem Einkommen bezahlen ab Neujahr in der Stadt Bern weniger für die Mahlzeiten in Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kitas oder Tagesschulen. Der Tarif für die Mahlzeiten wird einkommensabhängig vergünstigt.

Damit will die Stadt armutsgefährdete Familien und Familien im unteren Mittelstand spürbar entlasten, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Er hat die entsprechende Teilrevision des Betreuungs- und Schulreglements in Kraft gesetzt.

Sechs Franken günstiger

Je nach wirtschaftlichen Verhältnissen sinken die Mahlzeitenkosten pro Kind und Tag um drei respektive sechs Franken. Ab einem Einkommen von über 70'000 Franken pro Jahr gilt der volle Betrag. Die unvergünstigten Kosten für Mahlzeiten belaufen sich für die von der Stadt Bern bereitgestellten Betreuungsangebote – Kindertagesstätten (Kitas), Tagesstätten für Schulkinder (Tagis) und Tagesschulen – auf 9 Franken je Kind und Tag, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte.