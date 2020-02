Bewohner nach Wohnungsbrand verletzt

In einer Erdgeschosswohnung in einem vierstöckigen Wohnblock an der Bümplizstrasse in Bern ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz nach 1 Uhr anrückte, drangen bereits Flammen aus der Wohnung, heisst es in einer Mitteilung von Schutz und Rettung Bern.