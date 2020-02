Bewaffneter Raubüberfall in Schönbühl

Beute in unbekannter Höhe haben am Mittwochabend zwei Räuber in Schönbühl gemacht. Die beiden vermummten Männer bedrohten die Angestellten eines Tankstellenshops an der Sandstrasse mit einer Faustfeuerwaffe.

Mit dem erbeuteten Bargeld ergriffen sie die Flucht zu Fuss, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Sie erliess einen Zeugenaufruf.