Berns Stapi präsentiert Fusionsmenü à la carte

Mit den Gemeinden habe man schon bisher gut zusammengearbeitet, gibt von Graffenried zu bedenken. Diese Kooperation werde noch enger. Sie sei nicht mehr in unzähligen Einzelverträgen geregelt. «Möglicherweise könnten wir mit einer Fusion einige der Verträge auflösen.»

Erste Pflöcke 2020

Die Machbarkeitsstudie soll bis Ende Jahr vorliegen. 2020 wird sie breit diskutiert. Bis Ende 2020 soll laut von Graffenried entschieden sein, «ob wir fortfahren und mit der Erarbeitung von Fusionsverträgen beginnen» oder ob man das Projekt abbreche. «Diesen Entscheid wollen wir vor den Wahlen in Bern und Ostermundigen gefällt haben.»

Wie kommen die Zukunftsvisionen in der Region an? Bolligen kann sich eine engere Zusammenarbeit vorstellen. «Die Machbarkeitsstudie soll zeigen, wie Synergien besser genutzt werden können», sagt Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP). Sie denkt etwa an die Feuerwehr oder an den Werkhof. Ein Zusammenschluss mit Bern stehe aber nicht zur Debatte, so Zuber, «dies wäre wohl derzeit nicht mehrheitsfähig». Bolligen, Ittigen und Ostermundigen waren als Viertelsgemeinden erst 1983 zu eigenen Gemeinden geworden.

Ittigen ist am jetzigen Projekt nicht beteiligt. Ostermundigen andrerseits hat Interesse an einer möglichen Fusion mit Bern geäussert. Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) sagt auf Anfrage, verschiedene Gründe, unter anderem wirtschaftliche, hätten den Grossen Gemeinderat zum Entscheid bewogen, die Fusion abklären zu lassen. «Wir gehen das Vorhaben sehr pragmatisch und ergebnisoffen an», so Iten, «Wir wollen fundierte Entscheidungsgrundlagen zuhanden des Grossen Gemeinderats erarbeiten.»

Bremgarten hofft in diesem Prozess herauszufinden, «wie wir bezüglich der Kosten und der Qualität unserer Dienstleistungen gegenüber anderen Gemeinden positioniert sind», wie es Gemeindepräsident Thomas Kaufmann (GLP) ausdrückt. Wenn sich Bremgarten etwa bei Güterbeschaffungen Bern Logistic anschlösse, könnte es von tieferen Preisen profitieren. «Auch müssten wir uns nicht mehr selber einen Weg durch den Label-Dschungel schlagen.» Zu einer Fusion seien die Meinungen geteilt: Von einem «niemals» bis «sofort» höre man alles, so Kaufmann. Aus den Rückmeldungen erkenne er die Meinung, dass man zuerst die Fakten erarbeiten solle, damit man eine solide Entscheidungsgrundlage bekomme. «Dann erst kommt die Zeit der Emotionen.»

Abseits steht Köniz, mit 42000 Einwohnern viertgrösste Gemeinde im Kanton und flächenmässig fast gleich gross wie die Stadt Bern. Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) sagt, Köniz biete eine Identität, eine bürgernahe und effiziente Verwaltung und einen moderaten Steuersatz.