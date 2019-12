Berns politische Landkarte

Die SVP hat bei den Nationalratswahlen einen argen Rückschlag erlitten, ihr Wähleranteil ging von 33,1 auf 30,0 Prozent zurück – sie bleibt aber die dominierende Kraft im Kanton Bern. Dies illustriert die «Bund»-Karte eindrücklich. In 327 der 346 Gemeinden war die SVP die stärkste Partei. Auf den höchsten Stimmenanteil kam sie mit 84,1 Prozent im kleinen Horrenbach-Buchen (178 Stimmberechtigte). In 96 Gemeinden holte sie sogar mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Das schwächste Resultat erzielte die SVP mit 9,5 Prozent in der Stadt Bern. Auffallend ist, dass sie auch in den meisten Agglomerationsgemeinden rund um Bern die stärkste Partei war.