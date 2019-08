Berns neues Medizin-Biotop

Das Insel-Areal hat ein neues Flaggschiff: Direkt am Eingang an der Murtenstrasse wurde in den letzten zwei Jahren das Gebäude der Sitem-Insel AG erstellt. Die Firma ist eine Partnerschaft von Universität, Inselspital, Kanton, Bund und privaten Unternehmen und sie hat ein Ziel: Medizinische Forschungsergebnisse sollen künftig nicht nur zwischen Buchdeckeln, sondern öfters auch in der Praxis und auf dem Markt landen.