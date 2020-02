Berns neuer Klima-Minister reaktiviert gescheitertes Energiegesetz

Er ist schon seit vier Jahren Regierungsrat – und doch auch ein Neuling. Denn Christoph Ammann (SP) ist der eigentliche Gewinner der Mini-Regierungsreform im Kanton Bern, die auf den 1.?Januar in Kraft getreten ist: Der bisherige Volkswirtschaftsdirektor ist neu zusätzlich auch der kantonale Energie- und Umweltminister – er steigt damit in der Kantonspolitik in eine höhere, viel stärker politisierte Liga auf.