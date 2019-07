Bernerin stürzt in den Tod

Die Frau war gemeinsam mit einer weiteren Person auf einer Bergwanderung, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Abstieg vom Gasterespitz in Richtung Balmhornhütte stürzte die Frau aus unbekannten Gründen rund 40 Meter in die Tiefe. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.