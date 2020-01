Bernerin in Wuhan hofft auf baldigen Rückflug

Momentan befinde sich die Studentin in ihrem Zimmer in Wuhan und packt ihre Koffer. Voraussichtlich gehe sie am Samstagnachmittag zum französischen Konsulat. «Ich musste die Uni bitten, mir einen Fahrer zu organisieren, der mich morgen dorthin bringt», so Blaser. Sie hoffe sehr, dass der Flug nicht wieder verschoben werde. Ihre grösste Sorge sei jedoch, dass sie bis am Wochenende Fieber kriegen könnte. «Denn dann dürfte ich nicht mitfliegen.»

Am Freitag wurde bekannt, dass Frankreich zugestimmt hat, Schweizer Staatsangehörige am Wochenende von Wuhan Richtung Frankreich auszufliegen. Doch bis die Betroffenen nach Hause zurückkehren dürfen, müssen sie gemäss EDA noch 14 Tage in Quarantäne ausharren.

Der Coronavirus hält die Welt seit Wochen in Atem. In China sind bisher 213 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der infizierten Personen liegt nach aktuellem Stand bei über 9692. In der Schweiz gibt es bisher keine bestätigten Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Virus.