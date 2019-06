Berner Weltraumforschung: Was die Uni in 50 Jahren geleistet hat

Vor der ersten Mondlandung war die Universität Bern bereits bekannt für die Untersuchung von Meteoriten. Dadurch befanden die Berner Forscher sich in einer guten Position, um bei der Untersuchung der Mondsteine mitzuarbeiten, welche die Apollo-Astronauten eingesammelt hatten. In Bern wurde in der Folge viel Mondgestein untersucht.

Das Sonnenwindsegel

Einfach wie ein Fensterrollo: Buzz Aldrin stellt das Sonnenwindsegel auf. (Bild: Nasa/Apollo 11)

Den ersten grossen Höhepunkt der Berner Weltraumforschung stellt zweifellos das Sonnenwindexperiment dar, das unter der Leitung von Johannes Geiss entwickelt wurde. Fünfmal wurde ein Segel aufgestellt (Apollo 11, 12, 14, 15 und 16). Die Expositionszeiten wurden immer länger, von 77 Minuten bei Apollo 11 bis zu 45 Stunden bei Apollo 16. Der letzte Astronaut, der das Segel aufstellte, war Charles Duke.

Das Experiment war einfach und war sehr erfolgreich. Es lieferte nicht nur neue Erkenntnisse über Sonne, Erde und Planeten. Dank der gemessenen Isotopenverhältnisse der solaren Edelgase Helium, Neon und Argon konnten auch Fragen zum Urknall beantwortet werden.

Begegnung mit dem Kometen

Flug durch den Kometenschweif. (Bild: ESA/ESO)

Berner Massenspektrometer waren 1986 an Bord der europäischen Raumsonde Giotto, als diese in ein paar Hundert Kilometern Distanz am Kometen Halley vorbeiraste. Die Geräte konnten messen, woraus die abgedampfte Atmosphäre des Schweifsterns bestand. Und sie erschnüffelten einfache organische Moleküle.

Wieder der Sonnenwind

Die Sonne: Immer wieder Ziel der Berner Forscher. (Bild: ESA/Nasa/Soho)

Mehrmals waren hochempfindliche Geräte aus Bern auf Raumsonden, die in Richtung Sonne flogen. Das Massenspektrometer Swics war Teil der Mission Ulysses (1990 bis 2008), Celias ist an Bord des Sonnenobservatoriums Soho, das von Amerikanern (Nasa) und Europäern (ESA) 1995 gemeinsam lanciert wurde und noch heute in Betrieb ist. Mit diesen Geräten stärkte die Universität Bern ihre Führungsrolle in der Analyse des Sonnenwinds, wie sie in ihren Unterlagen schreibt.

Zu Besuch bei «Chury»

Wunderlicher Brocken in der Tiefe des Alls: Der Komet Chury. (Bild: ESA/Rosetta/Navcam)

Die Mission, die bereits 2004 startete, ihr Ziel aber erst zehn Jahre später erreichte, war für Bern ein grosser Erfolg: Die europäische Rosetta-Sonde, die den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko (Chury) besuchte und zwei Jahre beobachtete, war mit dem Massenspektrometer Rosina der Universität Bern bestückt. Rosina war das Schlüsselexperiment und funktionierte tadellos.

Bilder vom Mars

Die Kamera aus Bern zeigt, wie es auf dem Mars aussieht. (Bild:ESA/Roscosmos/CaSSIS)

In Stereo und Farbe sind die hochaufgelösten Bilder, welche von der Marskamera CaSSIS seit über einem Jahr übermittelt werden. Das in Bern entwickelte Kamerasystem ist Teil der europäischen Sonde Exo Mars Trace Gas Orbiter.

Exkursion zum Merkur

Hightech auf engstem Raum: Der Laser-Höhenmesser Bela der Raumsonde BepiColombo. (Bild: Uni Bern, Ramon Lehmann)

Gleich zwei Instrumente aus Bern wurden in die Sonde BepiColombo eingebaut, die im Herbst 2018 zum Merkur aufgebrochen ist und dort erst 2025 ankommen wird. Die Mission ist ein Gemeinschaftswerk der europäischen und japanischen Raumfahrtbehörden. Bedeutend ist der Laser-Höhenmesser, der die Topografie des sonnennächsten Planeten ausmessen wird.

Zukunftsmusik

Das Weltraumteleskop Cheops wird entfernte Sterne ins Auge fassen. (Bild: ESA/ATG medialab)

Erst im Herbst soll das Weltraumteleskop Cheops starten. Bei diesem Satelliten ist die Schweiz erstmals zusammen mit der ESA für eine ganze Mission verantwortlich – unter der Leitung der Universität Bern. Cheops soll aus einer erdnahen Umlaufbahn 700 Sterne und deren Planeten beobachten. Planeten fallen auf, wenn sie vor ihrem Stern vorbeiziehen und dessen Licht verändern. Cheops wird dabei feststellen können, ob es sich um einen grossen Gasplaneten (wie Jupiter) oder einen Gesteinsplaneten (wie die Erde oder die Venus) handelt.

Bern zieht Forscher an

An der Hallerstrasse in Bern ist das International Space Science Institute (ISSI) ansässig. Das 1995 eröffnete Institut – mit Johannes Geiss als erstem Direktor – empfing seither über 6000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 50 Ländern. Es publizierte über 80 Bücher und zahlreiche Papers. Das Ziel des Instituts, das auf eine Initiative von Schweizer Forschern zurückgeht und von den vier grossen Weltraumbehörden unterstützt wird: Forschenden aus aller Welt soll es ermöglicht werden, wissenschaftliche Daten aus Weltraummissionen gemeinsam auszuwerten.

(Der Bund)