Berner Warmbächli-Brache verschwindet langsam

Nun haben die Verantwortlichen die Bewilligung für weitere drei Jahre Zwischennutzung auf dem Gelände erhalten, wie das Regierungsstatthalteramt gegenüber dem «Bund» bestätigt. Dennoch geht die Zeit der Zwischennutzung Ende Oktober zu Ende, wie Mario Bernhard vom Verein Warmbächli-Brache sagt. «Es war nie die Idee, länger zu bleiben.» Die erneute Baubewilligung musste eingereicht werden, um die Zwischennutzung um die Zeit verlängern zu können, um die sich das Bauprojekt verzögert hatte. Um bei einer allfälligen weiteren Verzögerung nicht nochmals ein Gesuch einreichen zu müssen, habe man die Bewilligung gleich für drei Jahre beantragt.

«Einzigartige Form»

Bevor es wegen der Bauarbeiten ungemütlich wird, haben die Zwischennutzer auf dem Warmbächli-Areal aber noch einiges vor: So veranstalten sie etwa gemeinsam mit der Heitere Fahne in Wabern das Säbeli-Bum-Festival, es gastiert der Zirkus Chnopf, im September will man nochmals ein Musikfestival organisieren, bevor Ende Oktober die Abschlussparty stattfindet. Ebenfalls bis im Oktober wird jeden Freitag die Bus-Stop-Bar geöffnet haben.

Wie sieht Bernhards Bilanz nach vier Jahren Zwischennutzung aus? «Das Projekt war eine einzigartige alternative Form, die gezeigt hat, wie man mit Teilhabe eine Stadt und ein Quartier auch entwickeln kann.» Um diese Erfahrungen festzuhalten, ist ein Buch mit Beiträgen rund ums Warmbächli geplant. Es soll aufzeigen, was die vier Jahre bewirkt haben und wie die Brache als Sozialraum funktioniert hat, so Bernhard. Auch kritische Stimmen sollen ihren Weg ins Buch finden. «Es soll so bunt wie der Ort selbst werden.»

Nach dem Ende der Zwischennutzung wird gebaut: Bis 2023 sollen auf dem Areal gegen 250 Wohnungen entstehen. Die ersten Arbeiten beginnen schon im August. Dann startet die Wohnbaugenossenschaft Warmbächli mit dem Umbau des ehemaligen Lagergebäudes der Firma Tobler an der Güterstrasse. Später beginnt die Überbauung von vier weiteren Baufeldern. Als Letzte startet 2021 die Eisenbahnergenossenschaft mit dem Bau ihres Hochhauses, das 2023 fertig sein soll. Insgesamt sind es sechs Bauherren, mehrheitlich Genossenschaften, die von der Stadt Bern auf dem Areal das Baurecht für die Überbauung Holliger erhalten haben.