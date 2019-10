Berner Stadtregierung auf Reisen: Nur der Bürgerliche fliegt

Nur Sicherheits-, Umwelt- und Energiedirektor Reto Nause flog von Parlermo aus in die Schweiz zurück, wie der städtische Informationschef Walter Langenegger am Montag auf Anfrage bekanntgab. Nause musste am Samstag in Bern private Verpflichtungen wahrnehmen. Auch Langenegger selbst und Stadtschreiber Jürg Wichtermann kamen per Flugzeug zurück. Sie blieben einen Tag länger in Sizilien als die Mitglieder des Gemeinderats. Die beiden Kaderleute begleiteten die Berner Stadtregierung auf ihrer Reise.