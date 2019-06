Berner Stadtrat fasst «Lex Hess» ins Auge

Die Ratsmehrheit konnte Hess also fürs erste den Weg ins Präsidium versperren. SP/Juso und GB/JA gehen das Thema nun aber grundsätzlich an: Sie finden es «demokratiepolitisch bedenklich», dass für die Wahl theoretisch eine einzige Stimme reicht, wenn es weder eine Gegen- noch eine Sprengkandidatur gibt. Für die Wahl des Stadtratspräsidiums sollte das qualifizierte Mehr nötig sein. Wie die neue Bestimmung genau lauten könnte, ist unklar. Am Zug ist nun zunächst die Aufsichtskommission.