Berner Stadtpräsident will beim Personal sparen

Nach der abrupten Verschlechterung der finanziellen Lage in der Bundesstadt nimmt nun Stadtpräsident Alec von Graffenried Stellung. Anfang Woche wurde bekannt, dass in der Stadtkasse 30 Millionen Franken Steuereinnahmen fehlen, womit Bern in ein Minus rutschen wird. Eine krasse Wende, nachdem die Stadt in den letzten Jahren komfortable Budgets mit teils starken Ausgabenwachstum verabschiedet hatte. Im «Bund»-Interview gibt sich der GFL-Politiker selbstkritisch.