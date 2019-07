Berner Sprayer richteten seit 2014 Schäden von über 11 Millionen an

Sprayer richten in Bern Jahr für Jahr einen Millionenschaden an. Allein in den letzten fünf Jahren wurde der Kantonspolizei ein Sachschaden von insgesamt 11,6 Millionen Franken gemeldet.

Das schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Interpellation aus FDP- und CVP-Reihen. Der Eindruck, dass deutlich mehr gesprayt wird, bestätigt sich in den Statistiken zwar nicht. Die Schadenssumme ist aber konstant hoch.