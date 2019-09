Berner SP will den Privaten die Häuser wegnehmen

«Die SP will das Eigentum zur Ausnahme machen», jubeln die Juso in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Stadtpartei habe sich, so die Jungsozialisten, für die «Überwindung des Eigentums» ausgesprochen. Es sei ein Zeichen für den Kampf zum «Entreissen der Mehrzahl der Wohnungen aus der Hand der Profitgier», heisst es weiter.