Berner Schulkinder teilen ihren Pausenplatz mit dem Quartier

In rund zweijähriger Bauzeit hat die Stadt Bern bei der Schulanlage Steigerhubel den Aussenraum saniert. Der Pausenplatz, der neu auch als Quartierplatz dient, wurde aufgewertet und verfügt nun über neue Sitzgelegenheiten und Spielgeräte.

Der Allwetterplatz wurde komplett erneuert und die dazugehörende Sportplatzbeleuchtung saniert. Zudem wurden auch Werkleitungen saniert und Schäden an Gehwegen behoben.

Das Regenwasser von den Schuldächern fliesst neu in Versickerungsanlagen, was nach Angaben der Stadtberner Präsidialdirektion vom Dienstag die Kanalisation entlasten soll. Der Aussenraum wurde naturnah gestaltet, um die Biodiversität zu fördern. So wurde etwa der bestehende Teich vergrössert. Ausserdem wurden Rasenflächen in Blumenwiesen umgewandelt.