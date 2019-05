Berner Schülern fällt das Rechnen schwer

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern haben Nachhilfebedarf. Dies zeigt eine Erhebung der Erziehungsdirektorenkonferenz, wie der bernische Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. 2016 und 2017 wurden die Kenntnisse von 20'000 Schülern in verschiedenen Kantonen in Mathematik, Deutsch und Französisch untersucht. Eine Mathe-Aufgabe auf dem Gebiet der Proportionalität lautete beispielsweise: «Ein Pullover kostet normalerweise 170 Franken. Im Ausverkauf gibt das Geschäft auf alle Kleidungsstücke 20 Prozent Rabatt. Wie viel kostet ein Pullover im Ausverkauf?» Schülerinnen und Schüler mussten zudem eine oder mehrere lineare Funktionen grafisch in einem kartesischen Koordinatensystem darstellen.