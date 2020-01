Berner Rösterei zieht in legendäre Drachenbar

Eine neue Liebschaft würde er am ehesten in die Drachenbar ausführen, sagte der Berner Musiker King Pepe dem «Bund» vor ein paar Jahren. Das ginge nun nicht mehr. Seit ein paar Wochen müsste er ein anderes Lokal aufsuchen, so er denn mit einer Angebeteten ausgehen möchte: Die Drachenbar am Eigerplatz ist zu.