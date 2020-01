Berner Rettungsdienste testen Stützpunkt in Belp

Die Sanitätspolizei Bern und der Rettungsdienst der Inselgruppe haben seit diesem Montag je eine Ambulanz in Belp stationiert. Es handelt sich um einen einjährigen Pilotversuch.

Das teilte Schutz und Rettung Bern am Montag mit. Der Warteraum beim Feuerwehrmagazin in Belp hat zum Ziel, die Hilfsfristen in den umliegenden Gemeinden zu verkürzen und die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsdiensten zu optimieren. Der Kanton Bern überprüft zurzeit die Hilfefrist für die Primäreinsätze der Rettungsdienste. Dabei geht es um Einsätze, bei welchen bei den Patienten eine Beeinträchtigung der Vitalfunktionen vermutet wird- also Atmung, Kreislauf und Bewusstsein.