Berner Regierung will kein Rauchmelder-Obligatorium

Zweitens sei die Zahl der Brandtoten in mehreren deutschen Bundesländern auch nach Einführung entsprechender Obligatorien kaum markant zurückgegangen. Und drittens sei 2015 die Installationspflicht bei der letzten nationalen Revision der Brandschutzvorschriften verworfen worden. Der Regierungsrat verweist auf die Eigenverantwortung der Gebäudeeigentümer. Und er ruft in Erinnerung, dass die durchschnittliche Anzahl Brandtoter in der Schweiz im Vergleich zu den Nachbarländern und auch weltweit sehr tief liege. Das bestätige das hohe Schutzniveau der Schweiz.