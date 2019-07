Berner Regierung setzt auf Energiepolitik light

Der Regierungsrat will ab sofort den Ersatz von Ölheizungen stärker fördern als bisher. Wer seine alte Heizung mit einer nachhaltigen ersetzt, soll mindestens 10'000 Franken vom Kanton erhalten. Das ist zum Teil doppelt so viel wie bisher. Das Geld will der Regierungsrat bei den Hauseigentümern einsparen, die ihr Haus isolieren, aber die alte Heizung nicht ersetzen. Sie werden künftig weniger Geld vom Kanton erhalten, wie der zuständige Energiedirektor Christoph Neuhaus (SVP) am Freitagvormittag den Medien mitteilte.