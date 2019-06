Berner Regierung lehnt Frauenquote auf Wahllisten ab

Frauen seien im Kantonsparlament nach wie vor untervertreten, macht Funiciello in ihrem Vorstoss geltend. Mit einer Frauenquote könnten die Parteien stärker in die Pflicht genommen werden, endlich für mehr Chancengleichheit in der Politik zu sorgen.

Der Anteil der Frauen im Grossen Rat liegt zurzeit bei 35,6 Prozent und damit leicht über dem langjährigen Durchschnitt. Bei den Grossratswahlen 2018 waren 34,6 Prozent der Kandidierenden weiblich.

Der Regierungsrat hält Listenquoten für einen Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Parteien, wie er in der am Montag publizierten Antwort schreibt. Insbesondere kleine Parteien könnten durch die Regelung beeinträchtigt werden, weil sie womöglich nicht in allen Wahlkreisen genügend wählbare Frauen fänden.