Berner Regierung lässt Zukunft von Prêles offen

Der Regierungsrat klärt zurzeit direktionsübergreifend ab, ob eine andere Nutzung durch den Kanton in Frage kommt. Sollte diese Option ausser Betracht fallen, werde man die freistehenden Liegenschaften zur Veräusserung freigeben, schreibt der Regierungsrat in seiner am Dienstag publizierten Antwort auf eine Motion aus BDP-Reihen.