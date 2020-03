Berner Regierung gegen Standesinitiative für Elternurlaub

Der Vorstoss verlangt, dass der Kanton Bern beim Bund vorstellig wird, damit die Kantone durch eine Änderung des Erwerbsersatzgesetzes die Kompetenzen erhalten, einen Elternurlaub einzuführen und dessen Dauer und Modalitäten festzulegen. Die Regierung will die Motion nur in der abgeschwächten Form des Postulates entgegennehmen. Die kantonale SP zeigte sich in einer Reaktion enttäuscht über die «weitere Verzögerung». Seit Jahren werde auf nationaler Ebene «getrödelt», nun sei Zeit zu handeln. Man bereite deshalb eine kantonale Initiative für eine «echte Elternzeit» vor, schreibt die SP.