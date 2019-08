Berner Politiker verteidigen Staudamm-Pläne

«Gut abgestützt»

Auch die Berner Grünen und die GLP distanzieren sich von der Idee, sich dem Widerstand anzuschliessen. Innerhalb der GLP sei man nicht immer gleicher Meinung, sagt Fraktionschefin Franziska Schöni. Dennoch ist sie überrascht von der Unterstützung von Thomas Weibel für «Rettet den Trift». Zwar sei das Abwägen von Energiegewinnung und Naturschutz «ein Gang zwischen Skylla und Charybdis». Es gelte jedoch, auf den langfristigen Nutzen zu achten. «Man muss auch andere Energieformen in Betracht ziehen, aber es ist sinnvoll, auf Wasserkraft zu setzen.»

Die Grossrätin Andrea De Meuron (Grüne) hat den Standort des Staudamms vor einigen Jahren besucht. «Ich habe den Eindruck, dass das Projekt gut abgestützt ist. Die Umweltverbände wurden von Anfang an miteinbezogen.» Dieser Eindruck herrsche auch innerhalb der Begleitgruppe, in der die Verbände vertreten sind, vor. De Meuron zweifelt den Kenntnisstand der ausserkantonalen Politiker an, die das Kraftwerk nun kritisieren. Sie beruft sich auf die einstimmig überwiesene Motion, in der der Grosse Rat im Juni eine schnellere Realisierung des Projekts forderte. «Die grüne Fraktion steht immer noch dahinter. Wir sind eher irritiert über das Vorgehen dieses Komitees.» Den Grünen werde oft zu Unrecht vorgeworfen, konkrete Energieprojekte zugunsten des Naturschutzes zu bremsen, so De Meuron. «Wir unterstützen die Energiewende und somit auch Projekte, bei denen die Anliegen des Umweltschutzes genügend Rechnung getragen wird.»