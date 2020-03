Berner Geschäfte erhalten zahlreiche Anfragen

Gutscheine als Hilfe

Einer der Direktbetroffenen ist Coiffeur Christian Reichenbach, der im Spitalacker-Quartier in Bern sein eigenes Geschäft führt und den kantonalen Coiffeurverband präsidiert. Er sei erstaunt, sagt Reichenbach, wie viele Anfragen er bekommen habe von Kundinnen und Kunden, ob er nicht hinter verschlossener Tür oder zu Hause die Haare schneiden könne. Das sei aber nicht möglich, da er bei seiner Arbeit den verlangten Sicherheitsabstand nicht einhalten könne und mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden könnte.

Für Reichenbach ist klar, dass die meisten Coiffeure den Kunden Haarpflegemittel per Post zustellen, wenn sie das wünschen. Ebenso klar ist für ihn aber auch, dass diese Umsätze die Branche nicht retten werden. Denn der Umsatzanteil des Produkteverkaufs sei gering. «Es kommt selten vor, dass jemand bei uns für 100 Franken Produkte kauft.» Dass nun einer seiner Kollegen im grossen Stil einen Versandhandel aufzieht, hält Reichenbach für unwahrscheinlich. Dafür sei der logistische Aufwand einfach zu gross.

Andere setzen auf Gutscheine. Mit «heute bezahlen, morgen frisieren lassen» wirbt etwa Murielle Messerli, die in der Gerechtigkeitsgasse den Salon Wabi Sabi führt. Gutscheine sind auch bei der Innenstadtorganisation Bern City ein Thema, die aktuell auf der Website prominent für die Bern-City-Geschenkcard wirbt. Zudem führt sie dort eine Liste mit Geschäften, die Waren nach Hause liefern. Aufgeführt sind etwa Bäckereien, Möbelläden und Optiker.

Damit Kunden treu bleiben

Unter den Betrieben, die neu ausliefern, sind auch mehrere Restaurants. Für ein Gasthaus mit eher gehobenen Preisen und einer treuen Kundschaft könne das eine Lösung sein, findet Tobias Burkhalter, Wirt und Präsident des Verbands Gastro Stadt Bern und Umgebung. Als Unternehmer müsse man aber gut kalkulieren. «Wenn ich den ganzen Tag die Küche besetzt habe und am Ende drei Pizzas verkaufe, ist das klar ein Verlustgeschäft.»

Es gehe nicht nur um die Einnahmen, sondern auch darum, in den Köpfen der Kunden präsent zu bleiben, findet Rita Brodmann, Präsidentin des Verbands bernischer Papeterie-Fachgeschäfte. Ihr Laden in Burgdorf ist zwar zu. Deswegen den Kopf in den Sand zu stecken, kommt für sie aber nicht infrage. «Wir überlegen, was wir tun können, damit uns die Kunden treu bleiben.» Brodmann liefert nicht nur bestellte Ware aus, sondern hat auch eine Facebook-Kampagne gestartet, mit der sie auf unterhaltsame Art mit den Kunden in Kontakt bleiben will. Schliesslich gebe es ja auch eine Zeit nach Corona.