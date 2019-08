«Berner könnten den Kanton teilen»

Kann der Kanton kompetent über solche Dinge entscheiden? Auf der «Bund»-Diskussionsplattform haben wir das unsere Leserinnen und Leser gefragt. «Hat die Stadt Bern zu wenig Autonomie gegenüber dem Kanton?» Ja, findet der «Bund»-Leser Rolf Helbling: «Ich sehe absolut keinen Grund, warum ein kantonaler Beamter darüber urteilen soll, wer in der Stadt eine Bewilligung kriegt und wer nicht. Das können wir selber entscheiden.» Den kantonalen Behörden fehle die Legitimierung, um der Stadt vorzuschreiben, wo ein Betrieb zu stehen und wann er nachts zu schliessen habe.

Andere Bedürfnisse

Dieser Meinung schliesst sich GFL-Stadtrat und «Bund»-Leser Manuel C. Widmer an: «Zwischen den Bedürfnissen von Hintertupfingen und der Stadt Bern, zwischen den Ansprüchen deren BewohnerInnen gibt es grosse Unterschiede. Das Gesetz berücksichtigt dies nicht. Gesuche aus beiden Orten werden über den gleichen Kamm geschoren.» Es fehle an gesundem Menschenverstand: «Sonst verkommt die Hauptstadt zum Ballenbern.»

Bei Michael Funk löst dies aber Bedenken aus: «In einer Demokratie weitreichende Entscheide an den ‹Gesunden Menschenverstand› zu knüpfen, finde ich höchst gefährlich. Der Verstand der Menschen ist verschieden, wessen Verstand soll zählen?»

Eine Frage der Autonomie?

Für Ueli Lang hat die Diskussion so oder so nichts mit der Autonomie der Stadt zu tun, denn die rechtliche Basis des Entscheids sei die Bau- und Zonenordnung der Stadt Bern und nicht die kantonale Gesetzgebung.

Um die ungleichen Bedürfnisse von Stadt und Land auszugleichen, hätte Leser Noah Schiffer eine utopische Lösung: «Der Kanton könnte das Oberland an Freiburg und das Wallis und den Berner Jura an den Kanton Jura abtreten, damit die Stadt im Kanton mehr Gewicht erhält.» Martin Hugentobler spinnt die Idee weiter: Die Berner könnten den Kanton in zwei Halbkantone teilen und die Gemeinde Bern zum Kanton ‹Stadtbern› erklären.»

Wie viel Freiheit braucht die Stadt? Hat die Stadt Bern zu wenig Autonomie gegenüber dem Kanton? Diskutieren Sie mit im Stadtgespräch.