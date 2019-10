Berner KMU Award geht erstmals an eine Frau

In Burgdorf sass sie später zwölf Jahre lang in der Stadtregierung; erst für die SVP, dann für die BDP. Der Gewerbeverband würdigte nun ihr Engagement im Gewerbeverein KMU Region Burgdorf und ihr Wirken als viermalige Präsidentin der Gewerbeausstellung BUGA. An der Delegiertenversammlung in Worb wurde am Dienstag auch bekannt, wer Toni Lenz im Jahr 2021 an der Spitze des Verbandes ablösen soll. Der Leitende Ausschuss schlägt Ernst Kühni vor.

Als langjähriger Verwaltungsratspräsident des Ramseier Holzbau-Unternehmens Kühni AG sei er kantonsweit bestens vernetzt, heisst es zur Begründung. Das letzte Wort haben die Delegierten im Frühjahr 2021.