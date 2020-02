Berner Jura und Welschbiel sollen mehr Kompetenzen erhalten

Einige Elemente dieses Projekts setzte die Berner Regierung ab 2015 bereits auf Verordnungsstufe um. Gemeint ist beispielsweise, dass der BJR über einen Kulturbeauftragten verfügt. Nun sollen die Anpassungen zum Ausbau der Rechte der französischsprachigen Bevölkerung des Kantons auf gesetzlicher Stufe verankert werden und das Status-quo-plus-Projekt soll abgeschlossen werden.

«Status quo plus» ist ein Begriff, welchen vor etwas mehr als zehn Jahren die Interjurassische Versammlung (IJV) prägte. Sie hatte 2005 vom Bund und den Kantonen Bern und Jura den Auftrag erhalten, drei mögliche Modelle für die Zukunft der Jura-Region zu prüfen.

In ihrem Schlussbericht von 2009 empfahl die IJV entweder eine erweiterte Autonomie des bernischen Südjuras, eben den Status quo plus, oder eine Fusion des Südjura mit dem heutigen Kanton Jura zu einem neuen Kanton. Die IJV sprach sich dabei weder für das eine noch das andere Modell aus. Schon im Sommer 2009 unterstützte die Berner Regierung das Modell Status quo plus und versprach nach der regionalen Abstimmung von 2013, dieses Modell umzusetzen. Das Sonderstatut für den Berner Jura und Welschbiel war schon 2004 in Kraft getreten.