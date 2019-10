Berner Jura ohne Stimme im Bundesparlament

Von einer «grossen Enttäuschung» sprach Bühler am Montag gegenüber Radio Jura bernois (RJB). Nun müsse sich die Region bis zum nächsten Wahltermin gedulden. Die Welt im Berner Jura bleibe deshalb nicht stehen, sagte der Abgewählte weiter. Bühler ist Gemeindepräsident von Cortébert und erreichte im Berner Jura ein Spitzenresultat auf der SVP-Liste. In den deutschsprachigen Verwaltungskreisen fiel der Bernjurassier aber so weit zurück, dass er am Schluss lediglich auf dem neunten Platz landete, noch hinter Grossrat Lars Guggisberg, einem Schwergewicht im Berner Kantonsparlament. Bühler zahlte die Zeche für die Verluste der SVP, die im Kanton Bern nur noch über 7 Sitze verfügt. Dazu kam eine mangelnde Mobilisierung im Berner Jura. Die Wahlbeteiligung erreichte im französischsprachigen Kantonsteil lediglich 36,8 Prozent, also 10 Prozentpunkte weniger als im Kantonsdurchschnitt. Zum Vergleich: Im bevölkerungsreichen Verwaltungskreis Bern-Mittelland lag die Wahlbeteiligung gar bei 52,3 Prozent. Im weiteren müssten frankofone Kandidierende auf den Wahllisten vorkumuliert werden, mit dem Ziel, die Minderheit im zweisprachigen Kanton Bern zu stärken. Keine Partei war aber bereit, dieses Privileg zu gewähren.