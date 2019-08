Berner Grüne wollen dritten Nationalratssitz zurückerobern

Die Grünen streben im Kanton Bern einen Sitzgewinn im Nationalrat an. Jan Remund, Co-Präsident der bernischen Grünen, sagte am Donnerstag vor den Medien in Bern, mit einem Zuwachs des Wähleranteils um zwei Prozentpunkte werde das Ziel erreicht. Das letzte SRG-Wahlbarometer sage den Grünen gesamtschweizerisch aber sogar drei Prozent Wählerzuwachs voraus. Diese Prognose wurde Anfang Juni publiziert. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen von 2015 kamen die Grünen auf einen Wähleranteil von 8,51 Prozent und mussten einen ihrer Sitze abgeben. Bei den Grossratswahlen von 2018 erreichten sie 9,9 Prozent.