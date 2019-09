Berner Gemeinderat verteidigt Polizei-Einsatz bei YB-Belgrad

«In aller Schärfe» verurteilte der Gemeinderat das Verhalten und die strafbaren Handlungen einzelner Fans. Die strafrechtlichen Abklärungen seien im Gang. Kritik müssen sich auch Bernerinnen und Berner gefallen lassen. Der Gemeinderat zitiert wie folgt aus einem Polizeibericht: «Die Auseinandersetzungen während des Fanwalks sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass Passanten die Belgrader Fans provozierten und teilweise auch die Auseinandersetzung suchten.»

«Berner Provokationen»

So sei der Fanmarsch im Lorrainequartier an einer Gartenbeiz vorbeigekommen. «Die Gäste im Restaurantgarten wussten nichts Besseres zu machen als mittels Zeigen des Doppeladlers die Fans aufs äusserste zu provozieren.»

Die serbischen Fans warfen damals volle Bierdosen in Richtung Restaurantgarten, wie auf einem Video zu sehen ist, das in den Medien verbreitet wurde. Gäste des Cafés deuteten dies als Reaktion auf eine am Haus hängende Regenbogenfahne, die den Belgrader Fans nicht gepasst habe.

Roter Stern Belgrad war am 21. August zu Gast in Bern. Bei Auseinandersetzungen vor und nach dem Spiel wurden fünf Menschen verletzt. Kritiker hatten der Polizei vorgeworfen, sie habe die serbischen Fans zu sehr gewähren lassen. Mit der Antwort des Gemeinderats ist die Fraktion GB/JA nicht zufrieden, wie sie am Donnerstagabend im Stadtrat erklärte.