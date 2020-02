Berner Fasnächtler wollen finanziellen Schaden begrenzen

Auf dem Schmiedenplatz in Bern halten Fasnächtler am Samstag einen kleinen Abgesang auf die am Freitag abgebrochene Berner Fasnacht. Von 11 bis 15 Uhr verkaufen sie dort Fasnachtsplaketten, und hoffen, damit den durch den Ausfall entstandenen finanziellen Schaden ein wenig begrenzen zu können. Hatte die Fasnacht am Donnerstag noch wie geplant begonnen, mussten die vorgesehenen Veranstaltungen ab Freitag aufgrund der Massnahmen gegen das Coronavirus abgesagt werden.