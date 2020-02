Der Fasnachtsbär ist los – trotz Coronavirus

Stadtpräsident Alec von Graffenried eröffnete die Fasnacht. Bild: Raphael Moser

Danach tanzte der Fasnachtsbär auf der Bühne vor dem Käfigturm. Er hatte nach 108 Tagen seinen Winterschlaf beendet und kurz nach 20 Uhr sein Wintergemach im Käfigturm verlassen. Später zog die närrische Gemeinde in die Altstadt, um Leben in die Gassen und Beizen zu bringen.

Die Berner Fasnacht wird trotz Coronavirus durchgeführt. Im Kanton Bern sind zurzeit keinerlei Veranstaltungsverbote geplant, wie die kantonale Gesundheitsdirektion am Donnerstag auf Anfrage bekanntgab. Schweizweit ist die Berner Fasnacht die drittgrösste nach Basel und Luzern. Sie dauert drei Tage. Nach der Ychüblete am Donnerstag gibt es am Freitag wie immer die Kinderfasnacht, diesmal zum Thema «Wilder Westen». Am Samstag folgt der grosse Umzug mit 48 angemeldeten Guggen.