Berner Fachhochschulrektor lässt sich vorzeitig pensionieren

Der Rektor der Berner Fachhochschule (BFH), Herbert Binggeli, wird per Juni 2020 in den Ruhestand treten. Das teilte die BFH am Montag mit.

Binggeli ist 61 Jahre alt. Bis zur Pensionierung wolle er die Weiterentwicklung der BFH konsequent vorantreiben, heisst es im Communiqué. Chancen ergäben sich für die BFH insbesondere durch die Campus-Projekte in Biel und Bern, aber auch durch die Neuausrichtung von Studiengängen etwa im Departement Wirtschaft.