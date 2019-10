Berner BDP empfiehlt bürgerliches Ticket für den Ständerat

Diese Wahlempfehlung sei die Konsequenz aus der Tatsache, dass Simon ihre Kandidatur zurückgezogen haben, um die bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat zu bewahren, teilte die BDP am Freitag mit.

Bei einem Wechsel Simons ins Bundeshaus wäre es 2020 zu einer Ersatzwahl gekommen, zu der auch die Linke angetreten wäre. Somit ist die bürgerliche Regierungsmehrheit nun mindestens bis zu den nächsten Kantonswahlen 2022 garantiert.

Die Stimmung unter den bürgerlichen Parteien ist derzeit jedoch angeschlagen. So verhehlte Simon in den letzten Tagen ihre Verärgerung über das Vorpreschen der FDP für den zweiten Ständeratswahlgang nicht. FDP-Kandidatin Christa Markwalder hatte im ersten Wahlgang weniger Stimmen geholt als Simon, die an vierter Stelle gelandet war.

BDP-Präsident Jan Gnägi sagte am Freitag gegenüber Keystone-SDA, man habe nun einen Schlussstrich unter die emotionalen Vorgänge gezogen und im Hinblick auf den zweiten Wahlgang eine «sachliche Empfehlung» gemacht.

Misstöne gibt es aber auch zwischen SVP und FDP. SVP-Schwergewicht Adrian Amstutz rief auf Facebook dazu auf, einzig den SVP-Kandidaten Salzmann zu wählen und die zweite Linie leer zu lassen. FDP-Kandidatin Markwalder ist in der SVP wegen ihres Europakurses wenig beliebt.

Stimmfreigabe der Mitteparteien

Die Mitteparteien CVP und EVP haben für die Stichwahl vom 17. November Stimmfreigabe beschlossen. EVP-Kandidatin Marianne Streiff hatte sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen. Beide Parteien bedauern, dass die politische Mitte nicht mehr zur Wahl stehe.

Noch offen ist die Wahlempfehlung der Grünliberalen, deren Kandidatin Kathrin Bertschy ebenfalls das Handtuch geworfen hatte.

Im zweiten Wahlgang vom 17. November tritt Rotgrün mit dem Bisherigen Hans Stöckli (SP) und mit Regula Rytz (Grüne) an gegen das Bürgerliche Duo Werner Salzmann (SVP) und Christa Markwalder (FDP) an.