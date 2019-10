Bern Welcome plant App auch für Einheimische

Die Tourismusorganisation Bern Welcome modernisiert ihr Angebot. Seit kurzem können Touristen die neue Bern-App auf ihr Smartphone oder Tablet downloaden. So steht es im aktuellen Geschäftsbericht von Bern Welcome. So sollen die Übernachtungsgäste die App benützen, weil darauf das sogenannte Bern-Ticket hinterlegt werden kann.