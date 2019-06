Bern verschmäht Frauenfussball-WM

Morgen findet in Paris das Eröffnungsspiel der Fussball-WM der Frauen statt. Frankreich gegen Südkorea. Das gut 47000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassende Parc-des-Princes-Stadion ist ausverkauft. Obwohl sich die Schweizerinnen nicht qualifiziert haben, überträgt auch SRF das Spiel live (siehe Text unten). Der aufstrebende Frauenfussball – die WM 2019 soll mit den Teams und Spielerinnen so hochkarätig sein wie kaum eine zuvor – zieht immer mehr Leute an. Doch der Hype scheint vor der Stadt Bern haltzumachen. Public Viewings, wie man sie sonst bei sportlichen Grossanlässen kennt, sucht man vergebens.