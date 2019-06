Bern soll bis 2035 klimaneutral sein

Dennoch war der Gemeinderat während der Parlamentsdebatte in corpore anwesend. «Wir stehen hinter unseren Klimamassnahmen und wollten das zeigen», sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) vor dem Stadtrat.

Der wohl wichtigste und wegweisendste Beschluss: Bern soll bis 2035 klimaneutral werden. Eine entsprechende Motion von Regula Tschanz (GB) und Janine Wicki (GFL) wurde mit 47 zu 15 Stimmen deutlich angenommen und an den Gemeinderat überwiesen. Unterstützt wurde dieses Anliegen auch von der SP- und Juso-Fraktion, die ursprünglich eine noch schnellere Umsetzung forderte. Laut ihrer Motion hätte Bern bereits 2030 CO2-neutral sein sollen. Die Forderung wurde letztlich als Postulat überwiesen.

Klima hat Priorität

Angenommen wurde auch ein Vorstoss, der eine Klimastrategie für die Investitionen und Anlagen der städtischen Pensionskasse forderte. Diese soll demnach in ihren Anlagen den Klimarisiken Rechnung tragen und so den Klimawandel in ihre Investitionsentscheide integrieren. Auch soll sie den Dialog suchen zu Unternehmen, die zu hohe Emissionen haben.

Damit das Ziel der CO2-Reduktion bis 2035 erreicht werden kann, beschloss der Stadtrat gestern ebenso deutlich, dass Klimamassnahmen künftig prioritär behandelt und schneller umgesetzt werden. Ausserdem sollen Unternehmen und Bevölkerung aktiver in die Massnahmen zur CO2-Reduktion einbezogen und der Austausch mit anderen Städten soll gefördert werden.

Die Klimadebatte teilte den Stadtrat entlang der bekannten Gräben zwischen links und rechts. Während die behandelten und angenommenen Vorstösse grossmehrheitlich aus der Feder von Mitte-links stammen, lehnte die FDP die Vorstösse zumeist ab. «Viele Vorstösse sind nichts als heisse Luft», sagte FDP-Fraktionssprecher Bernhard Eicher. Leute sollten eigenverantwortlich handeln und «nicht für dumm und unmündig verkauft werden».