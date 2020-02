Bern hat 2000 Hektaren Bio-Land dazugewonnen

In den letzten vier Jahren haben im Kanton Bern 256 Bauernbetriebe auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Damit konnten laut Behörden die Ziele der Bio-Offensive 2020 erreicht werden.

Die Offensive war 2016 gestartet worden, um das Potenzial im Biomarkt besser auszuschöpfen, wie der Kanton Bern am Mittwoch in Erinnerung rief. Laut Medienmitteilung hat die biologisch bewirtschaftete Fläche in den letzten vier Jahren um insgesamt 2080 Hektaren auf 6529 Hektaren Ackerfläche zugenommen.