Bern greift nach immer neuen Sternen

Mit diesem Segel hat der Berner Physikprofessor Johannes Geiss, unter dessen Leitung es entwickelt wurde, einen regelrechten Coup gelandet. Es bescherte ihm weltweites wissenschaftliches Ansehen. Auch die Universität bekam einen Teil seines Ruhms ab. Für Ruedi von Steiger, Direktor des International Space Science Institute (ISSI) in Bern, war das Experiment nichts weniger als der Big Bang für die Weltraumforschung in Europa. Und Nicolas Thomas, Direktor des Physikalischen Instituts, sagt, es habe die führende Rolle der Universität Bern in mehreren Bereichen der Weltraumforschung begründet.

Mehrere Bereiche: Das ist der Punkt. Die Berner Physiker und Physikerinnen haben den starken Anfangsimpuls ausgenützt und sind in Bewegung geblieben. Sie haben sich weiterentwickelt und immer wieder neue Instrumente gebaut, die auf Sonden ins All flogen und sich bewährten. Den Berner und den Schweizer Forschenden ist es dabei gelungen, neue Gebiete zu entdecken, sie zu erschliessen und darin eine wichtige Rolle zu spielen - zum Beispiel bei der Beobachtung von Exoplaneten, also Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems.

Weil das gelungen ist, feiert die Uni Bern nicht nur mit Blick zurück auf ein einzelnes geniales Experiment; sie hat - mit gutem Grund - viel mehr zu feiern: «Bern im All».