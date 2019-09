Bern erstrahlt auf Google Maps in neuem Glanz

Am Donnerstag, 23. Mai schien in Bern 14 Stunden lang die Sonne. Die Temperatur betrug maximal 20 Grad, die Luftfeuchtigkeit war relativ tief. Ein Frühlingstag wie aus dem Bilderbuch. Und ideales Flugwetter. Das machte sich auch die Firma zu Nutze, die im Auftrag von Google Luftaufnahmen erstellt. Bern und einige umliegende Gemeinden wurden an diesem Tag mehrfach mit einem Flugzeug überflogen und abgelichtet.